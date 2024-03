Plus Malberg Nach fünf Pleiten in Serie: Malberger Tarforst-Trauma soll ein Ende finden – Diesmal in eigenen Trikots Von Andreas Hundhammer „Niederlagen sind generell immer unnötig“, antwortet Torsten Gerhardt auf die Frage, ob das jüngste 2:3 in Wirges vielleicht die unnötigste Niederlage für seine SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen in der bisherigen Rheinlandliga-Saison darstelle. Doch in der Art und Weise sieht auch er sehr wohl Unterschiede. Lesezeit: 2 Minuten

„Wenn die Leistung stimmt, so wie in Wirges, dann ist das meistens leichter zu verdauen“, bewertet Gerhardt derlei Ergebnisse immer anhand des Auftretens seiner Mannschaft, die ihn in dieser Spielzeit bisher eher selten enttäuschte. Negativ in Erinnerung geblieben ist jedoch das Hinrundenduell beim FSV Trier-Tarforst, mit dem es an diesem ...