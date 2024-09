Plus Laubach

Nach denkwürdigem 6:6 wartet auf die SG Vordereifel der nächste Brocken – Cosmos kommt nach Laubach

Von Mirko Bernd

i Der ehemalige Müdener und Cochemer Michael Freiwald (in Rot) war in der Vorbereitung verletzt, sammelt aber mittlerweile einige Minuten bei Vordereifel – auch am Mittwoch (19.30 Uhr) daheim gegen Cosmos Koblenz. Foto: Alfons Benz

So ein 6:6 wie das am Sonntag zwischen dem Ahrweiler BC und der SG Vordereifel in der Fußball-Rheinlandliga vergisst keiner der Beteiligten so schnell. Allerdings bleibt in dieser Woche keine Zeit, sich lange mit diesem bislang spektakulärsten Spiel in dieser Saison im Verbandsoberhaus zu beschäftigen.