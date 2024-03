Plus Mülheim-Kärlich Mülheim-Kärlich klettert – aber der Wiederaufstieg ist noch kein Thema Von Matthias Schlenger Nach dem 3:1 (1:1) beim FV Morbach darf die SG 2000 Mülheim-Kärlich leise Hoffnungen auf den Wiederaufstieg hegen. Doch der Trainer will davon (noch) nichts wissen. Lesezeit: 1 Minute

FV Morbach - SG 2000 Mülheim-Kärlich 1:3 (1:1) Nenad Lazarevic zum Schmunzeln zu bringen ist derzeit nicht schwierig. Man muss den SG-Trainer einfach auf die Wiederaufstiegs-Chancen ansprechen. Ein Heimsieg am Mittwochabend (20 Uhr) über die SG Malberg ist unabhängig von der Tabelle das Ziel. „Von Spiel zu Spiel schauen“, so Lazarevic, will man „und ...