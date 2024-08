Plus Koblenz/Mülheim-Kärlich

Mülheim-Kärlich hat zu Beginn ein Luxusproblem – Cosmos und Immendorf spielen auswärts

Von Matthias Schlenger, Wilfried Zils

i Im Testspiel beim FV Engers lief es für den FC Cosmos (in Grau) noch nicht nach Wunsch – die Koblenzer unterlagen mit 1:3, wollen es beim Saisonauftakt in Westerburg nun aber besser machen. Foto: René Weiss

Am Freitagabend legt die Fußball-Rheinlandliga mit zwei Partien in die neue Saison los – dabei ist unter anderem das Heimspiel der SG Mülheim-Kärlich gegen Kirchberg. Einen Tag später beginnt für den FC Cosmos Koblenz die Rheinlandliga und das Ziel Wiederaufstieg in Westerburg. Derweil hat es der TuS Immendorf am Sonntag in Wittlich mit einem Meisterschaftsfavoriten zu tun.