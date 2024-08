Plus Mülheim-Kärlich Mülheim-Kärlich gelingt Auftakt gegen Kirchberg – SG 2000 gewinnt mit 2:1 Von Matthias Schlenger i Mit dem Sieg gegen den TuS Kirchberg (in Gelb) feierten die Fußballer der SG Mülheim-Kärlich einen optimalen Einstand in die Rheinlandligasaison. Foto: Tobias Jenatschek Es hätte ein wesentlich höherer Sieg werden können, wenn man die Anzahl der Hochkaräter betrachtet. Am Ende blieben immerhin die drei Punkte daheim: Mit 2:1 (2:0) setzte sich Fußball-Rheinlandligist SG 2000 Mülheim-Kärlich über TuS Kirchberg durch. Lesezeit: 3 Minuten

Viel fehlte nicht, und die Partie hätte ein ganz verrücktes Ende genommen. In der Nachspielzeit traf Florian Daum nach Zuspiel von Jannik Auler zum Kirchberger 1:2, kurz danach ein Freistoß, den Jonas Heimer trat. Doch sein Schuss in der siebten Zusatzminute strich am Mülheimer Tor vorbei. Es folgte der Abpfiff ...