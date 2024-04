Plus Koblenz

Metternich marschiert – Dritter Heimsieg in Serie

Von Lutz Klattenberg

Der FC Germania Metternich ist weit davon entfernt, sich im Rennen um den Klassenverbleib in der Rheinlandliga geschlagen zu geben. Auch im dritten Heimspiel in Serie gelang ein deutlicher Erfolg nach Rückstand. Gegen den FV Hunsrückhöhe Morbach setzte sich die Elf von Trainer Leo da Sousa mit 5:2 (0:1) durch. Schon am Mittwoch (19.45 Uhr) sind die Metternicher beim VfB Wissen wieder gefordert.