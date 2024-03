Plus Metternich Metternich gelingt Wiedergutmachung: 6:1 gegen Trier-Tarforst Von Lutz Klattenberg Lesezeit: 1 Minute Der FC Germania Metternich hat sich nach der enttäuschenden 1:3-Niederlage bei der EGC Wirges eindrucksvoll im Abstiegsrennen der Fußball-Rheinlandliga zurückgemeldet. Im Heimspiel gegen den FSV Trier-Tarforst setzte sich die Mannschaft von Trainer Leo da Sousa mit 6:1 (2:1) durch und schoss sich einigen Frust von der Seele.

Sieben Tore, drei Elfmeter, ein Platzverweis – in der Metternicher Kaul war einiges geboten. „Ein wildes Spiel“, befand der Trierer Trainer Holger Lemke in einer ersten Reaktion. Der FSV ging nach zehn Minuten in Führung: durch einen Foulelfmeter, mit dem die Metternicher überhaupt nicht einverstanden waren. Nathan Benndorf behielt die ...