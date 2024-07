Plus Koblenz Mehr als 50 Länderspiele: FC Cosmos Koblenz verpflichtet ehemaligen Champions-League-Spieler Von Fabian Herbst i Der haitianische Mittelfeldspieler Wilde-Donald Guerrier Foto: Maria Lysaker/picture alliance/dpa/ZUMA Wire Kurz vor dem Start der Fußballsaison hat Rheinlandligist FC Cosmos Koblenz noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen – und wie. Die „Cosmonauten“ konnten einen ehemaligen Champions-League-Spieler verpflichten, der bereits mehr als 50 Länderspiele für sein Land absolvierte. Lesezeit: 1 Minute

Mit Mittelfeldspieler Wilde-Donald "Dodo" Guerrier haben sich die Koblenzer einen Spieler mit Erfahrung in internationalen Fußball-Wettbewerben gesichert. Der 35-Jährige spielte unter anderem für Wisla Krakau in Polen, Apollon Limassol in Zypern, Neftchi Baku und Qarabağ FK in Aserbaidchan. Für letzteren Verein absolvierte er in der Saison 2017/18 sechs Spiele in ...