Sorgte für die Stimmungsbremse nach vier Minuten: Vordereifels Rheinlandliga-erfahrener Angreifer Daniel Kossmann (am Ball) bachte die Gäste in Führung und sorgte damit für lange Gesichter bei der SG Malberg (in Rot von links: Arthur Becker, Niklas Utsch, Benjamin Weishar). Foto: Manfred Böhmer/balu