Malbergs Knoten ist endlich geplatzt: SG sichert sich beim Heimsieg gegen Morbach die ersten Punkte der Saison Von Jens Kötting i Die frühe Vorentscheidung: Mit seinem zweiten Treffer erhöht Philip Krahn in dieser Szene auf 3:0 für die SG Malberg. Am Ende siegte das Rheinlandliga-Schlusslicht gegen den FV Hunsrückhohe Morbach (hinten Lukas Kaiser) deutlich mit 5:1 und feierte so die ersten Zähler der neuen Saison. Foto: Jürgen Augst/jogi . Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat am siebten Spieltag der Rheinlandliga ihren ersten Saisonsieg gefeiert und nach schwierigen Wochen inklusive Trainerwechsel ein erstes Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet. Gegen den FV Hunsrückhöhe Morbach feierte das Team um Trainer Florian Hammel einen hochverdienten 5:1 (3:0)-Heimsieg und verbuchte die ersten Punkte auf der Habenseite.

Die Hausherren gingen von Beginn an engagiert zu Werke, präsentierten sich zweikampfstark und feuerten sich untereinander immer wieder an. Nachdem in den ersten zwanzig Minuten der letzte Pass in die Spitze noch nicht ankam, fiel der erlösende Führungstreffer dann in der 26. Minute nach einer schönen Kombination: Justin Nagel spielte ...