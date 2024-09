Plus Malberg

Malberg will die Rote Laterne weiterreichen: Schlusslicht gastiert beim oberen Tabellennachbarn TuS Kirchberg

i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/Verein

Nur einmal hatte die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen bisher nicht die Rote Laterne in der Rheinlandliga 2024/25 inne. Am zweiten Spieltag aufgrund des um zwei Treffer bessere Torverhältnis gegenüber des TuS Immendorf. Nach dem ersten Spieltag und vom dritten bis nun nach dem achten, bekleideten die Malberger aber immer den letzten Tabellenplatz. Die Rote Laterne soll am Sonntag (Anstoß: 15.30 Uhr) an Gegner TuS Kirchberg weitergereicht werden.