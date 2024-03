Malberg überwindet Tarforst-Trauma mit viel Dusel: SG behält trotz schwacher Leistung die drei Punkte zu Hause

In die Startelf gerutscht und Elfmeter herausgeholt: Malbergs Philip Krahn (am Ball, im Zweikampf mit Trier-Tarforsts Luca Herrig) ersetzte den erkälteten Justin Nagel im SG-Sturm. Ein Foul an ihm im Strafraum führte zum Elfmeter, den Julius Müller zur 1:0-Führung verwandelte. Foto: Jogi