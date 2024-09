Plus Malberg

Malberg reagiert nach Horror-Start: Trainerduo Gerhardt/Neitzert muss gehen – Entscheidung aus der Mannschaft

i Symbolcharakter: Im Heimspiel gegen den FC Bitburg stand das Malberger Trainerduo Dominik Neitzert (ganz links) und Torsten Gerhardt (Zweiter von rechts) mit betretener Miene im Regen. Nun sprachen sich die Spieler gegen eine gemeinsame Zukunft aus. Das Duo muss gehen. Foto: Jürgen Augst/jogi

Es klang in der Analyse von Torsten Gerhardt nach dem Pokal-Ausscheiden beim Bezirksligisten TuS Montabaur schon ein wenig durch. „Es gibt Gesprächsbedarf“, kündigte der Trainer einen Austausch zwischen dem Trainerduo, der Mannschaft und den Verantwortlichen der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen an. Dieses Gespräch folgte am Donnerstag.