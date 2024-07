Plus Elkenroth Malberg gewinnt Test mit Pflichtspielcharakter: SG siegt 1:0 gegen Oberligist Eisbachtal Marco Rosbach Von Moritz Hannappel i Torsten Gerhardt (Archivfoto) Foto: Jürgen Augst/jogi Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen scheint für den Pflichtspielstart gewappnet zu sein. Die Elf des Trainerduos Torsten Gerhardt und Dominik Neitzert siegte vor 100 Zuschauern auf dem Elkenrother Rasenplatz mit 1:0 (0:0) gegen den letztjährigen Rheinlandliga-Meister und Oberliga-Aufsteiger Eisbachtaler Sportfreunde. Lesezeit: 1 Minute

Für beide Mannschaften war es das vorletzte Testspiel vor dem Saisonstart. Während die „Eisbären“ bereits in die Oberliga beim FC Karbach (Samstag, 3. August, 14 Uhr) starten, gastieren die Malberger am selben Tag in der ersten Runde des Rheinlandpokals beim B-Ligisten FSV Kroppach (17.30 Uhr). Gründe, nach der Niederlage in Panik ...