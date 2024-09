Plus Niederberg

Malberg gerät beim 1:3 gegen Immendorf nach 31 Minuten in Unterzahl – Hammel hadert mit Schiedsrichterin

i Wollte seiner Mannschaft auch bei seinem zweiten Spiel im Amt keinen Vorwurf machen: Malbergs Trainer Florian Hammel. Foto: Jürgen Augst/jogi

Auch das siebte Spiel in dieser Saison in der Rheinlandliga ging für die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen verloren. Beim Kellerduell gegen den TuS Immendorf setzte es auf dem Kunstrasenplatz in Niederberg in der zweiten Partie unter der Leitung des neuen Trainers Florian Hammel eine 1:3 (1:2-)-Niederlage.