Plus Wallmenroth

Malberg feiert Sieg beim Kern-Haus-Cup: SG setzt sich im Finale gegen Bezirksligist Müschenbach durch

i Jubel beim Kern-Haus-Cup-Sieger: Rheinlandligist SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen schnappt sich den Titel. Foto: Manfred Böhmer/balu

In der Vorbereitung geht es den Trainern meist weniger um die Ergebnisse, vielmehr stehen die gezeigten Leistungen im Vordergrund. So ist es auch mal möglich, dass ein Favorit nicht unbedingt als Sieger vom Platz geht. Beim Kern-Haus-Cup 2024 in Wallmenroth stimmte beim Favoriten aber sowohl die Leistung, als auch das Ergebnis.