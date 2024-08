Plus Linz Linzer sollen sich weiterentwickeln und schnell lernen – VfB spielt bei Cosmos Koblenz Von Matthias Schlenger i Nach dem 2:4 gegen den SG Ahrweiler steht für den Rheinlandligaaufsteiger VfB Linz (in Weiß) nun erneut ein schwieriger Gegner bevor: Die Linzer müssen zum FC Cosmos Koblenz. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz Am zweiten Spieltag der Fußball-Rheinlandliga ist Höhr-Grenzhausen einer der Austragungsorte. Nicht aber, weil die dort ansässigen Spotfreunde aufgestiegen sind, sondern weil Oberliga-Absteiger FC Cosmos Koblenz seine Heimspiele in der dortigen Sportanlage „Am Flürchen“ austrägt. Lesezeit: 2 Minuten

Dort ist am Samstag um 14.30 Uhr Anstoß der Partie gegen Aufsteiger VfB Linz. Den besseren Start erwischte Cosmos in Form eines 2:1-Sieges in Westerburg. Zur großen Freude von Trainer Yusuf Emre Kasal liegen inzwischen die Spielberechtigungen für die Neuzugänge, die vor Wochenfrist noch zuschauen mussten, vor. „Wir haben dadurch ...