Plus Malberg „Launische Diva“ Salmrohr? – Malbergs nächstem Gegner fehlt bei aller Klasse die Konstanz Von Andreas Hundhammer Lesezeit: 2 Minuten Dass auf eine missratene Generalprobe nicht selten eine gelungene Premiere folgt, bewies die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen beim 0:0 in Wissen, mit dem die Mannschaft bewies, dass sie aus dem 0:5 im letzten Test bei A-Ligist Niederdreisbach die richtigen Schlüsse gezogen hatte – und zwar insofern, dass auf einem Hartplatz andere Anforderungen gelten als auf einem Kunstrasen. Auf einen solchen kehren die Malberger an diesem Samstag zurück.

Dann empfängt die SG um 16 Uhr den FSV Salmrohr zum ersten Rheinlandliga-Heimspiel des Jahres. Nicht nur die bittere Erfahrung in Niederdreisbach, sondern sämtliche Testspiele hätten Einfluss auf den Plan gehabt, im Derby in erster Linie zu Null spielen zu wollen, sagt Trainer Torsten Gerhardt. Denn das war seiner Mannschaft in ...