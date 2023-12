Es ist alles angerichtet für die letzten Spiele in der Fußball-Rheinlandliga: In Koblenz liegt kein Schnee, die Temperaturen steigen wieder an – und so sollte den Heimspielen des FC Metternich am Freitagabend, der SG Mülheim-Kärlich am Samstag und des TuS Immendorf am Sonntag nichts mehr im Wege stehen.