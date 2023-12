Plus Metternich Kühnreich sagt dem FC Metternich mit Sieg Adieu – 3:1 der Germania gegen Salmrohr Durch einen Sieg im letzten Spiel vor der Winterpause und gleichzeitig dem letzten Spiel des scheidenden Trainers Patrick Kühnreich wollte der FC Germania Metternich das Tabellenende der Fußball-Rheinlandliga verlassen und sich die Chance erhalten, im Frühjahr von den Abstiegsrängen zu verabschieden. Das ist der Mannschaft beim 3:1 (1:0)-Sieg gegen den FSV Salmrohr eindrucksvoll gelungen. Von Wilfried Zils

Dabei war das Ergebnis für die Gäste noch schmeichelhaft. Schon nach 28 Minuten brachte Kubilay Toumpan die Metternicher in Führung. „Zu diesem Zeitpunkt hätten wir schon deutlicher in Führung liegen müssen, das ist das Einzige, was ich heute bemängeln muss: Wir gingen zu fahrlässig mit unseren Chancen um“, erklärte Kühnreich. Zwei ...