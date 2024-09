Plus Stadtkyll

Kryeziu trifft in Nachspielzeit zum Andernacher 1:1 – Dennoch ist SG 99 etwas enttäuscht

Von Lutz Klattenberg

Nach dem Schlusspfiff der Partie in der Fußball-Rheinlandliga zwischen der SG Schneifel und der SG 99 Andernach machten die Andernacher nicht den Eindruck, als hätten sie gerade beim Vorjahresvierten in letzter Sekunde noch einen Punkt geholt und sind damit zum vierten Mal in Folge ohne Niederlage geblieben.