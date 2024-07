Plus Andernach

Kossmann-Elf startet am neuen Stamm-Heimtermin in die Saison: Andernach empfängt Trier-Tarforst zum Auftakt

René Weiss Von Moritz Hannappel

i Blickt freudestrahlend der neuen Saison entgegen: SG 99-Trainer Kim Kossmann. Foto: René Weiss

Marco Schütz, der für den Spielbetrieb zuständige Vizepräsident des Fußballverbandes Rheinland, spricht in Zusammenhang mit der Rheinlandliga gerne von der „Bundesliga des Rheinlands“. Dazu passt, dass Staffelleiter Jens Bachmann den Spielplan für die Saison 2024/25 genau an jenem Tag veröffentlichte, an dem auch der FC Bayern München, Meister Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund wussten, wann sie im kommenden Spieljahr auf welchen Gegner treffen.