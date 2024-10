Plus Malberg

Köpfe oben halten: Malbergs Aufholjagd in Trier soll positiven Effekt auf Heimspiel gegen Ahrweiler haben

i Wie nach dem 5:1-Sieg gegen Morbach, möchte sich die SG Malberg um Trainer Florian Hammel (schwarzes T-Shirt) wieder abklatschen. Foto: J. Augst/jogi

So richtig weiterhelfen sollte das Unentschieden auf Triers Höhen am vergangenen Samstag keiner Mannschaft, da waren sich Spieler und Trainer beider Teams einig. Weder dem heimischen FSV Trier-Tarforst, der in weiten Teilen der zweiten Halbzeit überlegen war und lange wie der sichere Sieger aussah, noch den Gäste der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/ Kausen, die mit einer extremen Willensleistung in der letzten Viertelstunde einen 0:3-Rückstand in ein 3:3 wandelten. Aber gerade jene Viertelstunde sollte der Elf von Trainer Florian Hammel ein wenig Mut für den Rheinlandliga-Heimauftritt gegen den Ahrweiler BC (Sonntag, 16 Uhr) geben. Oder?