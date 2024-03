Plus Nentershausen

Köpfe gegen Salmrohr befreien: Eisbachtal will am Samstag nach zwei Niederlagen zu Hause wieder punkten

Von René Weiss

i Thorsten Wörsdörfer Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv

Thorsten Wörsdörfer und Frank Meeth pflegen ein gutes, freundschaftliches Verhältnis zueinander. Am Samstagnachmittag muss diese Freundschaft zwischen dem Trainer der Eisbachtaler Sportfreunde und dem Coach des FSV Salmrohr ab 16 Uhr jedoch ruhen. Die beiden Rheinlandligisten haben in ihrem Aufeinandertreffen in Nentershausen nichts zu verschenken.