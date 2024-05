Plus Mendig Knopps Tor sichert Immendorf den Klassenverbleib -1:0 gegen Salmrohr im Entscheidungsspiel Von René Weiss i Jan Knopp (links) erzielte in der 48. Minute den entscheidenden Treffer in Mendig. Seine Immendorfer Mitspieler Jan Bruker (Mitte) und Yannis Jochem (rechts) beglückwünschten ihn. Foto: René Weiss Dieser Erfolg ist die logische Konsequenz aus der Entwicklung der vergangenen Wochen: Der TuS Immendorf hat vor rund 600 Zuschauern auf neutralem Platz in Mendig das Rheinlandliga-Entscheidungsspiel um Platz 14 gegen den FSV Salmrohr mit 1:0 (0:0) für sich entschieden und bleibt der höchsten Spielklasse des Fußballverbandes Rheinland somit (mindestens) eine weitere Saison erhalten. Lesezeit: 2 Minuten

„Es war großartig, welche Mentalität und Intensität wir in den zwei, drei zurückliegenden Partien auf den Platz gebracht haben“, freute sich Co-Trainer Andreas Nicolay, der den im Urlaub weilenden Coach Thorben Kühl-Decker an der Seitenlinie vertrat. Kühl-Decker verfolgte die Partie via Video, telefonierte in der Halbzeitpause kurz mit seinem Trainerteam ...