Plus Kirchberg

Kirchberg kann sich in englischer Woche von unten absetzen – Zuerst geht es nach Wirges

Von Mirko Bernd

Der TuS Kirchberg steht in der Fußall-Rheinlandliga vor einer englischen Woche. Am Sonntag um 15.30 Uhr geht es zur Spvgg EGC Wirges, am Mittwoch um 20 Uhr kommt die SG Malberg/ Rosenheim in den Hunsrück, bevor das auch am Sonntag um 15.30 Uhr der FSV Trier-Tarforst tut. Zweimal geht es dabei gegen Anstiegskandidaten, wobei das aktuell im Verbandsoberhaus kein großes Kriterium ist.