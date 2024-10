Plus Kirchberg Kirchberg: Haubst hofft auf breite Brust in Bitburg Von Mirko Bernd i Kirchbergs Trainer Thorsten Haubst wünscht sich, dass seine Spieler nach vier Siegen in Folge in Bitburg mit breiter Brust auftreten. Lukas Gohres zeigt schon mal, wie das geht. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter Das letzte Spiel im September und die ersten drei im Oktober (inklusive Rheinlandpokal) gingen alle an den TuS Kirchberg. Damit hat der Fußball-Rheinlandligist den schwachen Saisonstart nicht ganz, aber fast vergessen lassen. Lesezeit: 2 Minuten

Drei Spiele. wieder inklusive Rheinlandpokal – stehen noch an im Oktober, der aufgrund der Tabellensituation zwar nicht golden, aber vielleicht in einer anderen metallenen Farbe leuchten könnte. Als nächstes steht die Partie am Samstag um 17 Uhr beim Oberliga-Absteiger FC Bitburg an. „Es wäre schön, wenn es so weitergehen würde“, sagt ...