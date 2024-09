Kirchberg: Haubst bleibt vor dem Linz-Spiel ruhig – Heimer fehlt, Müller zurück

In der momentanen Situation ist natürlich auch der Kapitän gefordert beim TuS Kirchberg: Florian Daum (in Gelb) und seine Mannschaftskollegen müssen nach dem enttäuschenden 0:4 daheim gegen Immendorf (es war die vierte Niederlage im fünften Spiel) zum VfB Linz. Der Aufsteiger hat zwei Punkte mehr gesammelt als der TuS, der auf einen Abstiegsplatz abgerutscht ist und schnellstens von ihm runter will. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter