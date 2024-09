Plus Andernach

Kim Kossmann hat am Samstag die Qual der Wahl – Andernach empfängt Schweich

Von Lutz Klattenberg

i In diesem Zweikampf passierte es: Als Philipp Schmitz Sekundenbruchteile später mit dem rechten Fuß aufkam, riss er sich drei Bänder. Andernachs Innenverteidiger fällt längere Zeit aus. Foto: René Weiss

Bei der SG 99 Andernach läuft es weiter rund. Nach dem Pokalerfolg bei Bezirksligist SSV Boppard am Dienstagabend sind die „Bäckerjungen“ nun sechs Pflichtspiele ungeschlagen, vier Mal dabei siegreich gewesen. In der Rheinlandliga steht am Samstag (14 Uhr) das nächste Heimspiel an. Aufsteiger TuS Mosella Schweich ist zu Gast am Rhein.