Plus Region Kapitänsregel in Amateurligen: Mehr Spielfluss oder Kartenhagel? Das denken Trainer und Aktive aus der Region Von René Weiss i Bei der EM ein gewohntes Bild, bald aber auch auf den Sportplätzen in der Region die Vorgabe: Während Spielführer wie Spaniens Alvaro Morata (rechts) mit dem Schiedsrichter (hier Francois Letexier) diskutieren dürfen, haben sich die anderen Spieler wie hier Englands Kyle Walker zurückzuhalten. Foto: Robert Michael/dpa Rund dreieinhalb Wochen vor dem Beginn der Punktrunden im Fußballverband Rheinland (FVR) steht fest, dass ein Hauch von der Europameisterschaft jetzt auch im Amateurfußball Einzug hält. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Entscheidung getroffen, die „Kapitänsregel“ schon zur Saison 2024/25 in allen Landesverbänden und Spielklassen anzuwenden (wir berichteten). Lesezeit: 5 Minuten

„Ich habe gerade diese Information per Whatsapp erhalten“, meinte der für den Spielbetrieb zuständige FVR-Vizepräsdient Marco Schütz im Gespräch mit unserer Rhein-Zeitung keine Stunde, nachdem der DFB mit der entsprechenden Mitteilung an die Öffentlichkeit gegangen ist. Die Anweisung, dass sich (so steht es in der DFB-Mitteilung) nur der Mannschaftskapitän an den ...