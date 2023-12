Ist der Wittlicher „Flutlicht-Fall“ wirklich beendet? Andernacher verstehen nach Urteil die Welt nicht mehr

„Mein Handy steht kaum still“, schilderte Kim Kossmann Ende vergangener Woche. Das offizielle Urteil des Verbandsgerichts des Fußballverbandes Rheinland (FVR) in der „Wittlicher Flutlicht-Causa“ liegt der SG 99 Andernach in schriftlicher Form zwar auch eine Woche nach der Verhandlung noch nicht vor – und sei vor Ende der Woche wohl auch nicht zu erwarten –, das Ergebnis hat in heimischen Fußballkreisen jedoch längst die Runde gemacht und sorgt für Aufsehen.