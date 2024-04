Plus Mülheim-Kärlich Immendorfs Trainer bleibt – Torflut in Mülheim-Kärlich? Während in Immendorf und Metternich trotz ungewisser Lage die Planungen laufen, steigt in Mülheim-Kärlich das Nachbarschaftsduell gegen Andernach. Lesezeit: 3 Minuten

Mülheim-Kärlich. Mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse dürfen sich die Zuschauer am Freitagabend auf jede Menge Tore freuen, wenn sich ab 20 Uhr in der Fußball-Rheinlandliga die SG 99 Andernach und die SG 2000 Mülheim-Kärlich gegenüberstehen. Im Tabellenkeller haben der FC Metternich (in Eisbachtal) und der TuS Immendorf (bei der SG ...