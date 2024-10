Plus Schweich Immendorfer Duo muss ins Krankenhaus – Verletzungen überschatten 0:4 in Schweich Das war eine schmerzhafte Niederlage für den TuS Immendorf: Nachdem der Rheinlandligist zuletzt eine kleine Serie hingelegt hatte, setzte es für die Mannschaft von Trainer Torben Kühl-Decker ein deutliches 0:4 (0:2) beim TuS Schweich. Lesezeit: 1 Minute

Konsequenz: Statt sich von einem mutmaßlich direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg abzusetzen, ist der Aufsteiger nun wieder auf einen Punkt an Immendorf herangerückt. Immerhin: Der TuS steht weiterhin über dem Strich. "Das war ein gebrauchter Tag" Die Niederlage an der Mosel reihte sich dabei in etliche Spiele ein, in denen ...