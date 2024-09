Plus Immendorf

Immendorf muss weiter auf den ersten Sieg warten – Bitteres 1:4 gegen SG Hochwald

Der TuS Immendorf muss in der Rheinlandliga weiter auf den ersten Saisonsieg warten: Die Mannschaft von Trainer Torben Kühl-Decker unterlag der SG Hochwald Hentern mit 1:4 (0:2) und steckt damit vorerst im Tabellenkeller fest. „Es hört sich nach einer klaren Sache an, aber das war es eigentlich nicht“, so das Fazit aus Sicht von Kühl-Decker.