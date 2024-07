Immendorf 1:1 gegen Aufsteiger Vordereifel – Lob für Torwart Weins

Am 18. August geht's für den TuS Immendorf gegen Rheinlandliga-Aufsteiger SG Vordereifel Laubach um Punkte, als Ouvertüre trennten sich beide Teams in einem Testspiel 1:1 (1:1).

Cheriff Midjiyawa brachte die Gastgeber in der 45. Minute in Führung, Lukas Mey glich unmittelbar darauf zum 1:1 aus. „Mit der ersten Halbzeit war ich einigermaßen zufrieden, vor allem bei der Arbeit gegen den Ball“, resümierte TuS-Trainer Torben Kühl-Decker, der nach der Pause einige taktische und personelle Dinge ausprobierte. Im Tor durfte sich während der 90 Minuten Neuzugang Dario Weins präsentieren, der den im Urlaub befindlichen Marcel Behr vertrat. „Er macht seine Sache bislang sehr gut“, lobte Kühl-Decker den 25-Jährigen, der zuletzt in Müden aktiv war. sab