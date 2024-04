Plus Koblenz/Stadtkyll

„Ignorant, unfair, ein Witz“: Auch Schneifels Trainer kritisiert die neue Terminierung des Eisbachtal-Spiels scharf

i Hält das Vorgehen des Spielausschusses des FVR für falsch und hofft auf eine faire Lösung: Stephan Simon, Trainer der SG Schneifel. Foto: Marco Rosbach

Mit seiner Entscheidung, das ursprünglich für den letzten Spieltag geplante Rheinlandliga-Topspiel zwischen den Eisbachtaler Sportfreunden und der SG Schneifel, in dem es nach aktuellem Stand um die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gehen würde, vom 26. Mai auf den 8. Mai (alternativ 1. Mai) vorzuziehen, sorgt der Spielausschuss des Fußballverbandes Rheinland (FVR) nicht nur in Nentershausen für erhitzte Gemüter.