Plus Niederroßbach

HWW fehlen nur Sekunden zum Heimsieg: Niederroßbach kassiert späten Ausgleich gegen den Ahrweiler BC

Von Rolf Schulze

i Luca Reichmann (Mitte), der in der Winterpause fast schon von Bord gegangen war, nun aber doch weiter das HWW-Trikot trägt, brachte Niederroßbach in Führung. Hier können ihn Ahrweilers Fatjon Bushati (links) und Yuki Iwamoto (rechts) nicht aufhalten. Foto: Horst Wengenroth

Beim 1:1 (0:0) zwischen dem FC Hoher Westerwald Niederroßbach und dem Ahrweiler BC in der Fußball-Rheinlandliga war der Tabellenletzte von der Hessenstraße dank eines energischen Schlussspurtes dicht dran am ersten Dreier des Jahres. Gästestürmer Laurenz Wassinger vermasselte den Hausherren aber mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit (90.+1) den Befreiungsschlag.