Hammerprogramm für den Aufsteiger zum Start: VfB Linz freut sich aufs Derby gegen Ahrweiler BC

Von Christoph Hansen

Der VfB Linz ist zurück in der Fußball-Rheinlandliga. Nachdem der Verein aus der „Bunten Stadt“ am Rhein nach der Spielzeit 2018/2019 das Verbandsoberhaus hatte verlassen müssen (17. Platz, 35 Punkte, 48:81 Tore), folgte in diesem Jahr nach mehreren Anläufen der Wiederaufstieg. Nun erwartet den souveränen Meister der Saison 2023/2024 in der Bezirksliga Ost ab 11. August gleich zum Auftakt ein Hammerprogramm.