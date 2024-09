Plus Ahrweiler Habscheid ist gegen Ex-Klub besonders heiß – Ahrweiler spielt in Wittlich Von Lutz Klattenberg i Beim 2:1-Heimsieg gegen den FC Bitburg präsentierte sich der Ahrweiler BC (rechts: Luca Marx) in guter Verfassung. Daran wird die Mannschaft jetzt auch bei Rheinlandliga-Spitzenreiter SV Rot-Weiß Wittlich anknüpfen müssen. Foto: Vollrath Am Sonntag, 15 Uhr, bekommt der Ahrweiler BC die Gelegenheit das Tabellenbild der Fußball-Rheinlandliga etwas zusammenzustauchen. Die Elf von Trainer Julian Feit gastiert beim verlustpunktfreien Spitzenreiter SV Rot-Weiß Wittlich. Lesezeit: 2 Minuten

Die Wittlicher führen die Tabelle mit zwölf Zählern an, der ABC holte drei Siege aus vier Partien, könnte nun also mit den Rot-Weißen gleichziehen. Zuletzt gelang der Feit-Elf gegen Oberliga-Absteiger FC Bitburg mit 2:1 der erste Rheinlandliga-Heimsieg der Saison. Eine starke Leistung mit Schwächen im Abschluss, so in etwa war das ...