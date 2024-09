Plus Wissen

Gesperrter Spornhauer schaut nur zu: Wissen muss gegen SG 99 Andernach auf den Trainer verzichten

i So wird's gemacht: Heute Abend wird beim VfB Wissen Wolfgang Leidig (hinten) die Anweisungen an der Seitenlinie im Spiel gegen die SG 99 Andernach für den gesperrten Dirk Spornhauer (vorne) geben. Foto: Manfred Böhmer/balu

Wenn der VfB Wissen am Freitag die SG 99 Andernach zum Auftakt des neunten Spieltags in der Rheinlandliga empfängt, wird Trainer Dirk Spornhauer nicht wie gewohnt an der Seitenlinie dirigieren dürfen. Der Trainer wird aufgrund seiner Roten Karte aus dem Spiel in Linz fehlen. Betreuer und Co-Trainer Wolfgang Leidig wird seine Aufgaben übernehmen.