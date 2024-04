Plus Malberg Gefühlt mehr im Bus als daheim: Malberg startet am Sonntag in Morbach einwöchigen Auswärts-Marathon Von Andreas Hundhammer i In der Hinrunde setzte sich die SG Malberg (in Rot Sebastian Rosbach) nach Rückstand noch mit 4:1 gegen den FV Hunsrückhöhe Morbach (hier mit Unison Dama) durch. Foto: Jogi Zumindest was den Zeitpunkt der Tore angeht, gewinnt die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen ihre Spiele nun schon im Bayer-Leverkusen-Stil. Bis zum Ablauf der regulären Spielzeit mit 0:1 zurückliegend, wendeten die Malberger die Niederlage nicht nur ab, sondern schickten Metternich am Ende sogar ohne einen einzigen Punkt auf die Heimfahrt. Doch bei der SG wollen sie auf dem Boden bleiben. Zumal für sie in der Fußball-Rheinlandliga eine Englische Woche ansteht, die die Spieler gefühlt mehr im Bus verbringen werden als in den heimischen vier Wänden. Lesezeit: 2 Minuten

Beginnend mit dem Vergleich beim FV Hunsrückhöhe Morbach am Sonntag (15 Uhr) stehen innerhalb von sieben Tagen weitere Auswärtsfahrten an. Es folgen das Nachholspiel in Kirchberg am Mittwoch sowie die Partie in Wittlich am Sonntag darauf. „Wir haben schon gescherzt, ob wir uns nicht eine der drei Busfahrten sparen, indem ...