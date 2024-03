Plus Niederroßbach Für den FC HWW Niederroßbach zählt gegen Andernach nur ein Sieg – Vietnam-Rückkehrer steigen ein Von Marco Rosbach i Metin Kilic, Trainer des FC HWW Niederroßbach Foto: Andreas Egenolf/Archiv Lesezeit: 1 Minute Ihre Lage im Tabellenkeller der Rheinlandliga hat sich nicht merklich verbessert, doch die beiden Auftritte gegen den SV RW Wittlich (0:1) und davor gegen die SG Hochwald (1:1) machen den Fußballern des FC HWW Niederroßbach Mut. „Die Mannschaft ist jetzt heiß, denn sie hat gesehen, dass sie mit jedem Gegner mithalten kann“, sagt Trainer Metin Kilic.

Die Frage, die sich vor dem dritten Heimspiel in Folge stellt: Kann der Vorletzte aus dem Hohen Westerwald nur mithalten oder ist er auch in der Lage, ein Spiel zu gewinnen. Das wäre am Samstag (17 Uhr) gegen die SG 99 Andernach zwingend notwendig, um Boden gutzumachen und die Chance ...