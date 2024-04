Plus Wirges

Für Baldus führt an einem Sieg kein Weg vorbei: Selbstbewusste Wirgeser setzen gegen Kirchberg auf Rückkehrer

i Bei der Spvgg EGC Wirges musste es zuletzt aufgrund der Ausfälle einiger arrivierter Spieler die junge Garde richten – unter anderem Marlon Leidenbach (im blauen Trikot), der nach seiner Einwechslung gegen Andernach seine technischen Qualitäten unter Beweis stellte. Foto: René Weiss

Je weiter eine Saison fortgeschritten ist, desto größer ist die Versuchung zu überlegen, was mit diesem oder jenem Ergebnis für das eigene Team möglich gewesen wäre. Hätte etwa die Spvgg EGC Wirges in der Vorwoche in Andernach gewonnen, wäre sie in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga nach vorne gesprungen und nach Punkten gleichauf mit Ehrang und Salmrohr auf den sicheren Plätzen 12 und 13. Für Trainer Sven Baldus sind solche Rechenspiele aber kein Thema.