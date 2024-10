Plus Koblenz

Führung und Überzahl nach 16 Minuten: TuS Immendorf lässt SG Schneifel keine Chance

i Foto: Fabian Herbst

Nur zwei Punkte haben den TuS Immendorf auf Platz 14 und die SG Schneifel auf Platz 16 der Rheinlandliga vor der gemeinsamen Partie am Sonntag in Koblenz voneinander getrennt. Dass es am Ende ein deutlicher 5:0-Sieg für die Immendorfer werden würde, hatten vermutlich beide Teams nicht mit gerechnet. Und die Gäste aus der Vulkaneifel hatten sogar Glück, dass das Ergebnis nicht noch höher ausfiel.