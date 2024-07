Plus Andernach

Frühform macht Andernacher nicht zu Königen – SG 99 gewinnt erneut Casablanca-Cup

Von René Weiss

i Oliver Kubatta (rechts) erzielte im Endspiel um den Casablanca-Cup zwei der sechs Andernacher Tore. Foto: René Weiss

An den Leistungen seines Teams in der Vorbereitungszeit kann Kim Kossmann selten etwas aussetzen. Bereits zum dritten Mal in Folge – zweimal im Sommer unter freiem Himmel und einmal beim Budenzauber in der Halle – hat seine Fußball-Rheinlandligamannschaft der SG 99 Andernach den Casablanca-Cup für sich entschieden und damit angedeutet, dass die starke Rückrunde der Vorsaison keine Eintagsfliege gewesen sein muss.