Forechecking des TuS Oberpleis: VfB Linz wird für kleine Fehler vier Mal bestraft

Von Christoph Hansen

i Manuel Rott (rechts) erzielte für den VfB Linz gegen Oberpleis die Tore zum 2:2 und 3:2. Zum Sieg reichte das aber nicht. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz

Der VfB Linz hat sein letztes Testspiel vor dem Saisonauftakt in der Fußball-Rheinlandliga gegen den TuS Oberpleis (Landesliga Mittelrhein) mit 3:4 (0:0) verloren. Vor etwa 70 Zuschauern machten die Linzer auf dem Kunstrasenplatz am Kaiserberg aus einem 0:2-Rückstand nach einer Stunde Spielzeit innerhalb von nur elf Minuten zunächst zwar eine 3:2-Führung. Um danach durch zwei weitere Gegentore in der Schlussphase den Platz dennoch als Verlierer verlassen zu müssen.