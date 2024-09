Plus Malberg

Florian Hammel: Die Mannschaft ist nun in der Pflicht – Malbergs neuer Trainer im RZ-Interview

i "Die Mannschaft ist nun in der Pflicht": Florian Hammel, der neue Trainer der SG Malberg (hier noch bei seiner Station als Spielertrainer beim FC Dorndorf), spricht im RZ-Interview über die große Herausforderung beim Rheinlandliga-Schlusslicht. Foto: René Weiss

Florian Hammel ist der neue Trainer bei Rheinlandliga-Schlusslicht SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen. Der 34-Jährige trat am Dienstag seine neue Stelle an und leitete am selben Abend sogar spontan die erste Einheit seiner neuen Spielern. Der 34-Jährige spricht im ausführlichen Interview mit unserer Zeitung unter anderem über überworfene Pläne, die bevorstehende Herausforderung und der Zusammenarbeit mit seinem kleinen Bruder im SG-Tor.