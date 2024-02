Es war ein von Fehlervermeidung geprägtes Derby in der Fußball-Rheinlandliga, mit dem der VfB Wissen und die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen am Sonntagnachmittag aus der Winterpause zurückkehrten. Und weil keines der beiden AK-Teams so richtig patzte, blieben Tore entsprechend Mangelware. 0:0 hieß es am Ende. Und wirklich unzufrieden war damit niemand.