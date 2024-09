Plus Westerburg

Fehlendes Spielglück und bitterer Rückstand: Aufsteiger Westerburg zahlt gegen Andernach Lehrgeld

Von Rolf Schulze

i Während Westerburgs Paul Reichelt (links) diesmal kein Treffer vergönnt war, brachte Oliver Kubatta (rechts) seine Andernacher kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung. Am Ende behielten die Gäste mit 2:0 die Oberhand. Foto: Horst Wengenroth

Nach der 0:2 (0:1)- Heimniederlage gegen die SG 99 Andernach musste sich die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod am sechsten Spieltag der Fußball-Rheinlandliga am Ende an die eigene Nase fassen. „Wir sind mit unseren Chancen zu fahrlässig umgegangen. Deshalb haben wir heute Lehrgeld bezahlt“, lagen die Ursachen für den neuerlichen Dämpfer für Westerburgs Trainer Oliver Meuer klar auf der Hand.