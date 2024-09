Plus Koblenz FC Cosmos will sich an Zu-null-Spiele gewöhnen – Koblenzer schlagen den VfB Wissen 2:0 Von René Weiss i Diese artistische Einlage von Cosmos-Spieler Wilde Donald Guerrier, der vor Wissens Mirkan Kasikci an den Ball kommt, brachte nichts ein. Später erzielte Tony Djim (Rückennummer 17) die Koblenzer Führung. Foto: René Weiss Die Premiere in Hilgert ist dem FC Cosmos Koblenz gelungen. Der Fußball-Rheinlandligist gewann sein Heimspiel im zweiten Westerwälder Ausweichquartier neben Höhr-Grenzhausen mit 2:0 (0:0) gegen den VfB Wissen. Lesezeit: 3 Minuten

Aufsteigen will der Verein in dieser Saison. Daraus macht der letztjährige Oberligist kein Geheimnis. Für denjenigen, der solche Ziele verfolgt, sollen Niederlagen die Ausnahme bleiben, und weil die „Cosmonauten“ in der zurückliegenden englischen Woche davon gleich zwei kassierten (in der Rheinlandliga gegen die SG 99 Andernach und im Rheinlandpokal gegen TuS ...